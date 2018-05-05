Николая Ляскина задержали у московского бюро Радио Свобода

Соратника Навального Николая Ляскина задержали на выходе из московского бюро Радио Свобода.

Оппозиционер принимал участие в прямом эфире канала "Настоящее время", посвященном проходящей сегодня в столе акции "Он нам не царь".

Ляскина задерживали несколько человек. Они посадили его в микроавтобус без опознавательных знаков.

После предыдущей акции Навального 28 января Ляскина арестовали на 15 суток по обвинению в призывах к проведению незаконного публичного мероприятия. Поводом тогда послужила запись в его Твиттере.