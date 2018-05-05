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Николая Ляскина задержали у московского бюро Радио Свобода

Russia -- Nikolay Lyaskin, head of the Moscow regional branch of Party of Progress, member of the Fund for Fighting Corruption

Соратника Навального Николая Ляскина задержали на выходе из московского бюро Радио Свобода.

Оппозиционер принимал участие в прямом эфире канала "Настоящее время", посвященном проходящей сегодня в столе акции "Он нам не царь".

Ляскина задерживали несколько человек. Они посадили его в микроавтобус без опознавательных знаков.

После предыдущей акции Навального 28 января Ляскина арестовали на 15 суток по обвинению в призывах к проведению незаконного публичного мероприятия. Поводом тогда послужила запись в его Твиттере.

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