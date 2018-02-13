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Соратник Навального Ляскин вышел на свободу после 15 суток ареста

Николай Ляскин

Сторонник Алексея Навального и бывший глава его московского штаба Николай Ляскин, арестованный на пятнадцать суток после акции 28 января в Москве, вышел из изолятора временного содержания. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Николай Ляскин вышел на свободу
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Николай Ляскин вышел на свободу

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Ляскина задержали в день начала объявленной Навальным "Забастовки избирателей". Он не успел добраться до места проведения несогласованного с властями шествия на Тверской. Ляскина оставили в полиции на ночь и назначили административный арест по обвинению в призывах к проведению незаконного публичного мероприятия. Поводом послужила запись в его твиттере.

Алексей Навальный организовал "Забастовку избирателей" в знак протеста против того, что ему запретили участвовать в президентских выборах в марте 2018 года. Оппозиционер называет эти выборы нечестными и призывает своих сторонников не участвовать в голосовании. 28 января московская полиция задержала более десяти сторонников Навального, а также ведущих новостной программы на его канале в YouTube.

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