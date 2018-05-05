"Россия-24" сняла с эфира новый выпуск программы Михалкова "Бесогон"

Телеканал "Россия-24" отказался показывать в своем эфире новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова "Бесогон". Это произошло после того, как в предыдущем выпуске режиссер раскритиковал МЧС за пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали 60 человек.

Михалков, в частности, заявил, что глава ведомства Владимир Пучков несет личную ответственность за трагедию, так как тушить пожары в России "стало фактически некому" из-за массовых сокращений спасателей. Кроме этого, Михалков обвинил МЧС в намеренном искажении официальной статистики о пожарах, а также в закупке спецтехники по завышенным ценам.

Сам Пучков назвал заявления Михалкова "бредом". Говоря об авторской программе режиссера, глава МЧС России заявил, что ему "жаль тех людей, которые смотрят такие передачи, и вдвойне жаль тех, которые верят тому, что говорится и показывается". На вопрос корреспондента издания "Коммерсантъ" о том, как такая программа могла быть показана в эфире федерального канала, Пучков заявил: "Я сейчас с со своим младшим сыном пересматриваю "Гарри Поттера". Очень многие до сих пор уверены, что Гарри Поттер жив и учится в соседней школе. Хороший сценарий, хорошая книга, прекрасная режиссура – посмотрите бюджет".

Снятый с эфира новый выпуск программы "Бесогон" называется "Синдром Гарри Поттера". В нем, согласно описанию, Михалков рассуждает "о трудностях коммуникаций в современном мире", о том, "почему чиновники, политики, руководители страны зачастую не слышат народ, которым руководят", а также о том, "при чем тут Гарри Поттер".

Официальные причины, по которым канал "Россия-24" отказался показывать этот выпуск "Бесогона" в своем эфире, неизвестны.