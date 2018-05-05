В России на акциях "Он нам не царь" задержано более 1600 человек

По всей России на акциях протеста "Он нам не царь" задержано более 1600 человек, сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо". Антиправительственные митинги, приуроченные к инаугурации президента Владимира Путина, прошли в десятках городов страны.

Наибольшее число задержанных в Москве и Санкт-Петербурге – 704 и 229 человека соответственно. В Челябинске полиция задержала 164 участника антиправительственной акции. Десятки митингующих задержаны в Якутске, Красноярске, Краснодаре, Калуге и Новокузнецке.

В Санкт-Петербурге между участниками антиправительственной акции и сотрудниками полиции произошли столкновения. Митингующий строили баррикады и пытались прорваться на окруженную военными Дворцовую площадь. Полицейские при задержаниях применяли грубую силу и резиновые дубинки.

В Саратове после несогласованной акции полицейские задержали ребенка. Корреспонденту Радио Свобода удалось пообщаться со школьником во время шествия. Он рассказал, что пришел на акцию с разрешения отца и что в его школе на время ее проведения назначили субботник, а всем, кто не придет, обещали выставить двойки по русскому языку. На родителя ребёнка составили протокол. Задержание ребёнка произошло также и в Москве. Полиция составила протокол на мать задержанного 15-летнего школьника, которого увезли с площади вместе с Алексеем Навальным, сообщает телеканал "Дождь".

В протестном митинге в Саратове участвовало около 800 человек, сообщает корреспондент Радио Свобода.

В Пскове на акции протеста присутствовало около 200 человек. Организатора митинга задержали для составления протокола из-за баннера с изображением Владимира Путина и надписью "Он нам не царь". После завершения акции, полиция конфисковала баннер, в качестве вещественного доказательства, сообщает корреспондент Радио Свобода.

В Москве полиция составила протокол на мать задержанного 15-летнего школьника, которого увезли с площади вместе с Алексеем Навальным, сообщает телеканал "Дождь".

Организатора акции в Челябинске Бориса Золоторевского суд приговорил к 25 суткам ареста.

В Кемерове сегодня прошел обыск в квартире у главы местного штаба Навального Ксении Пахомовой. Она была ранее доставлена в Следственный комитет и обвинена в оскорблении судьи. На понедельник назначен суд по жалобе на незаконность проведённого 5 мая обыска, сообщается на сайте "Сибирь.Реалии".