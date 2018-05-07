Суд не стал рассматривать дело Ляскина

На свободу из ОВД "Тверское" вышел соратник Алексея Навального Николай Ляскин. Его дело должны были рассмотреть утром в понедельник, но в суд Ляскина не привезли и по истечении 48 часов с момента задержания отпустили из полиции. Ляскина задержали 5 мая на выходе из московского офиса Радио Свобода, где он участвовал в программе, посвящённой акции "Он нам не царь". Из полиции спустя двое суток отпускают и других задержанных. 7 мая их привезли в Тверской суд, но канцелярия отказалась принять документы из полиции и отправила их обратно в ОВД.