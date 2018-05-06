Президент Франции Макрон: "Россия – европейская страна"

Президент Франции заявил, что считает Россию европейской страной, несмотря на то, что Россия "почти никогда" не знала той демократии, в условиях которой живут французы. Эммануэль Макрон считает необходимым поддерживать диалог с Россией, что позволило бы, по его мнению, преодолевать периоды кризисов. Президент Франции дал интервью французскому изданию Journal du Dimanche, в котором остановился на отношениях между Парижем и Москвой.

Макрон отметил, что будет оставаться непреклонным в вопросах вмешательства в дела Франции. "Мы не допустим таких попыток", заявил французский Эммануэль Макрон.

По словам президента Франции, Владимир Путин понял, что глава французского государства не сторонник неоконсерватизма. Макрон заявил, что он против интервенционизма и не желает воевать против сирийского режима. В связи с этим он ещё раз объяснил, что причиной участия Франции в совместных с США и Великобританией ударах по сирийским химическим объектам стала исключительно химическая атака в городе Дума, 7 апреля. Тогда жертвами применения отравляющих веществ стали десятки мирных жителей.

Макрон отметил, что будет оставаться непреклонным противником любых попыток вмешательства извне в дела его страны.