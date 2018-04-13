Макрон и Путин по телефону обсудили ситуацию в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры о ситуации в Сирии.

Как сообщает Reuters, Макрон выразил сожаление, что Россия наложила вето на резолюцию США о расследовании возможной химической атаки в сирийском городе Дума. Президент Франции при этом заявил о намерениях продолжить тесное сотрудничество с Кремлем, чтобы "вернуть мир и стабильность в Сирию".

Информацию о разговоре Макрона и Путина подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, однако не привел никаких подробностей. На сайте Кремля сообщается, что Путин во время переговоров "акцентировал целесообразность проведения тщательного и объективного расследования, до завершения которого целесообразно избегать голословных обвинений в чей-либо адрес".

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся через день после того, как Париж заявил о существовании доказательств химической атаки в Думе 7 апреля и того, что вину за нее несут поддерживаемые Кремлем войска Башара Асада.

Глава МИД России Сергей Лавров в ответ заявил, что у Москвы есть "неопровержимые доказательства" того, что атака в Думе якобы была "постановкой". Ответственность за нее он возложил на "спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании". Что именно это за государство, он не уточнил.

Последний раз Макрон и Путин обсуждали ситуацию в Сирии 6 апреля — за день до предполагаемой химической атаки в Думе.