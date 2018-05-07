Эксперты раскритиковали приказ Роскомнадзора о блокировках

Проект приказа Роскомнадзора о введении новых оснований для блокировок "необоснованно расширяет полномочия" ведомства и требует переработки. Такой отзыв на документ, как пишет "Коммерсантъ", составили члены рабочей группы "Связь и IT" Экспертного совета при правительстве России.

Эксперты считают, что новые поправки позволят ведомству блокировать практически любой ресурс. Проект приказа дает Роскомнадзору право самостоятельно устанавливать сетевой адрес, доменное имя и указатель страницы, содержащие запрещенную информацию, "в случае выявления ошибок". Это означает, что Роскомнадзор "полностью заменяет функции органов, которые должны устанавливать факт отнесения информации к запрещенной", отмечают эксперты при правительстве России.

Роскомнадзор опубликовал проект приказа о правилах блокировки ресурсов 23 апреля - через неделю после того, как начал ограничивать доступ к мессенджеру Telegram. В документе, в частности, предлагается ввести новое основание для блокировки — решение суда по делу об административном правонарушении.

Эксперты тогда предположили, что приказ нужен для того, чтобы легализовать блокировку почти 20 миллионов IP-адресов в рамках борьбы с Telegram.

Telegram блокируют в России с 16 апреля по решению суда за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать. 30 апреля в Москве прошел многотысячный митинг "За свободный интернет".