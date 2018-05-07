Руководство Промсвязьбанка хотят засекретить из-за санкций

Информация о руководстве Промсвязьбанка будет засекречена для защиты от персональных американских санкций. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на два источника. Соответствующие поправки в закон "О банках и банковской деятельности" разрабатываются юристами. Кто сможет получить защиту, определит правительство.

В январе было принято решение сделать Промсвязьбанк главным банком, который будет выполнять операции по оборонным и крупным государственным контрактам. В конце апреля его руководителем назначили генерального директора Российского экспортного центра Петра Фрадкова.

Ранее в интервью газете он рассказывал, что кредитное учреждение рассматривает несколько сценариев на случай введения санкций. По словам Фрадкова, банк ищет партнеров для проведения трансграничных переводов и не исключает отказ международных платежных систем от сотрудничества с ним.

На данный момент банки обязаны публиковать в открытом доступе информацию о членах правления, а также главном бухгалтере и руководителях филиалов. В конце 2017 года в закон о банковской деятельности были внесены поправки, которые дают правительству право "определить случаи, при которых кредитные организации вправе не раскрывать информацию".

30 января министерство финансов США обнародовало "кремлевский доклад" – список приближенных президента России Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены санкции за вмешательство в выборы в США. В нем 210 имен – все члены правительства России, сотрудники администрации президента, главы госкорпораций, руководители правоохранительных ведомств и олигархи.

6 апреля США ввели санкции в отношении нескольких крупных российских бизнесменов, а также ряда принадлежащих им компаний.