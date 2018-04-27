"До Путина пока не дошло". Высказывания нового госсекретаря США

Сенат США утвердил на посту Государственного секретаря бывшего директора ЦРУ и конгрессмена от штата Канзас Майка Помпео. ​Радио Свобода собрало самые яркие цитаты из высказываний Помпео о России и поговорило с американским экспертом о том, чего можно ожидать от политики нового госсекретаря.

Еще до своего назначения Помпео призывал отказаться от "мягкой политики" в отношении России и настаивал на том, что санкции против Москвы необходимо расширить. В частности, по словам Помпео, президент России Владимир Путин движим идеей вернуть своей стране утраченный статус сверхдержавы и подорвать позиции США. Как отмечают критики Помпео в средствах массовой информации, главным американским дипломатом стал откровенный "ястреб" во внешней политике. Сторонники Помпео хвалят его фактически за то же самое: в их представлении, новый госсекретарь понимает связь силовых акций с дипломатическим убеждением в отношениях с иностранными державами.

"Главный козырь Помпео – это личная близость к Трампу и доверие, которое президент к нему испытывает. Идеологически Помпео смыкается с другими ключевыми игроками, курирующими в администрации внешнюю политику, и это, в принципе, облегчает взаимодействие, но для Трампа убеждения значат меньше, чем лояльность. К Тиллерсону Трамп не питал симпатий, и при нем Госдепартамент подрастерял свой вес в межведомственной табели о рангах. В Вашингтоне с Помпео связывают надежды хотя бы на частичное восстановление бюджета Госдепартамента и замещение множества вакантных должностей талантливыми управленцами", – говорит ведущий обозреватель издания National Journal Джош Красауэр. И продолжает: "Помпео – убежденный и последовательный "ястреб". В частности, в том, что касается России. Я совсем не удивлюсь, если Трамп со временем сдвинется ближе к взглядам своего госсекретаря на то, как следует выстраивать отношения с Кремлем, чем наоборот".

Куда же придется "сдвигаться" Трампу? И "сдвигался" ли сам Помпео в своих политических взглядах на Россию?

Как отмечают многие американские комментаторы, прорывным в процессе утверждения госсекретарем Майка Помпео было не голосование в Сенате, а одобрение его кандидатуры Комитетом верхней палаты парламента по международным делам после слушаний 12 апреля. Члены комитета, вопреки ожиданиям и благодаря активному вмешательству Белого дома, рекомендовали коллегам одобрить назначение, сделанное Трампом. Последний раз сенаторы “прокатили” президентского назначенца на пост госсекретаря в 1925 году, и на этот раз история была близка к повторению: кандидат был утвержден всего 11 голосами против 9. Вот лишь некоторые высказывания Помпео в ответ на вопросы членов комитета:

"Путин пытается поддерживать свою власть и популярность, действуя за пределами страны, тыкая Америку. Он не только стремится сохранить свой огромный ядерный арсенал, но хочет, чтобы Россию воспринимали как сверхдержаву. Он подрывает демократию на Западе, чтобы выставить советскую, российскую модель как ту, что приведет весь мир к величию", – сказал Помпео, отвечая на вопрос сенатора Рона Джонсона.

За несколько минут до этого Помпео пришлось парировать слова сенатора Джин Шахин, которая посетовала, что администрация президента США недостаточно активно применяет наложенные на Россию Конгрессом и Сенатом санкции. Вот что ответил ей Помпео на вопрос о том, готов ли он усилить работу в этом направлении: "Да, мы будем делать это каждый день. Я признаю, что по санкциям у нас еще много работы. До Владимира Путина пока не дошло в полной мере наше послание, и нам нужно продолжать работать над этим. Но речь не только о санкциях. На счету нынешней администрации – самая большая высылка дипломатов, 60 человек. Мы анонсировали пересмотр нашей ядерной доктрины, которая даст России понять, что мы собираемся реструктурировать наши силы сдерживания. В Сирии россияне получили достойный отпор, потеряв несколько сот человек убитыми. Это лишь последние действия администрации, о которых я рад упомянуть".

До Владимира Путина пока не дошло в полной мере наше послание

О России и Путине Помпео много говорил и в своих выступлениях несколько лет назад – неизменно, как и Трамп, критикуя предыдущую администрацию за мягкость ее политики. Одно из таких выступлений, например, состоялось за несколько дней до выборов президента США в городе Вичита, штат Канзас:

"Как Путин был наказан за то, что захватил пятую часть европейской страны? Администрация Обамы приняла кое-какие санкции. Кто-то думает, что этого достаточно? Конечно, будут такие, которые скажут: "Это не наша проблема, Украина-шмукраина, мои дети даже на карте ее не могут показать". Позвольте мне заверить вас, что изменение миропорядка в Европе – первая из целей Путина. И должен вам сказать, ничего хорошего для жителей Канзаса в этом нет".

Когда Помпео спросили из зала, что он думает о заявлениях Трампа, призывавшего тогда не преувеличивать степень возможного вмешательства России в результат американских выборов, будущий госсекретарь ответил так: "Я знаю, что сказал наш кандидат. Позвольте заверить вас: на самом деле, атака на нашу политическую систему идет непосредственно от Владимира Путина. Я видел данные разведки. Путин пытается заставить Америку выглядеть страной третьего мира". Впрочем, позиция Помпео в отношении вмешательства России в выборы много раз вызывала критику в среде демократов своей мягкостью. В октябре 2017 года ЦРУ даже было вынуждено опровергнуть высказывание своего директора Помпео, сказавшего, что вмешательство России "не повлияло на исход выборов".

Со временем, если верить его собственным словам, Майк Помпео окончательно отбросил сомнения в том, что Россия повлияла на последние президентские выборы в США. Более того, по словам Помпео, Российская Федерация вмешивалась и в предыдущие выборы: “Они занимаются этим очень давно (...) Что теперь [для них] изменилось, так это цена: оказывать влияние с помощью киберинструментов, через новостные издания RT и Sputnik стало намного дешевле”.

Свой пассаж про жителей Канзаса Помпео повторил и на слушаниях в Сенате 12 января 2017 года, после которых он был утвержден на должности директора ЦРУ. Интересно, что тогда он отказался называть имя российского президента, хотя слово "Россия" из его уст прозвучало. Помпео спросили, что и кого лично он считает главной угрозой Соединенным Штатам. "Это угроза терроризма, проникающего в нашу страну. Если вы меня спросите, какая угроза является самой непосредственной для обычного жителя Канзаса, я отвечу – это угроза терроризма". Тогда сенатор-демократ Джон Мэнчин уточнил: существует ли страна, которая стоит за этой угрозой? Помпео назвал Ирак и Сирию, упомянув ИГИЛ и "Аль-Каиду", а спустя несколько секунд, в ответ на еще один уточняющий вопрос, оговорился, что поставил бы в один ряд с терроризмом угрозы, исходящие от “Северной Кореи, России и Китая”.

Им очень нравится морской порт с теплой водичкой, а еще им очень нравится докапываться до Америки

Майк Помпео неоднократно говорил о том, что “приглашение” России в сирийский конфликт администрацией Барака Обамы (в качестве гаранта уничтожения Асадом химического оружия) – ошибка и с точки зрения интересов США, и с точки зрения благополучия жителей Сирии. Отвечая на вопрос о настоящих целях России в Сирии во время конференции по безопасности в Аспене в 2017 году, Помпео сказал: "Им очень нравится морской порт с теплой водичкой, а еще им очень нравится докапываться до Америки". В то же время, Помпео считает, что обмен с Россией разведывательной информацией по терроризму необходимо продолжать.

Позиция Помпео по российско-украинскому конфликту оставалась неизменно жесткой с момента его начала. Новый госсекретарь США не устает говорить: поддержка Западом Украины в этом противостоянии должна быть более решительной. "Отсюда все может перекинуться на Беларусь или Молдову", – заметил он после посещения Украины в апреле 2014 года, вскоре после победы Майдана и начала событий так называемой "русской весны".

На слушаниях по своему назначению госсекретарем в сенатском комитете 12 апреля Майк Помпео сказал, что верит Владимиру Путину: тот действительно считает распад Советского Союза "величайшей геополитической катастрофой 20-го века". Теперь, по словам Помпео, Путин занят строительством "Великой России" по образцу СССР. В конце 1980-х Помпео служил в составе подразделения американской армии, дислоцированного вдоль границ Чехословакии и Восточной Германии, и называет себя "парнем эпохи холодной войны". "Там вы могли убедиться своими глазами, что с одной стороны [границы] была свобода, а с другой ее не было", – вспоминал он в 2016 году.

Путин занят строительством "Великой России" по образцу СССР

"Сегодня мы живем в мире, где русские, обладающие огромным ядерным арсеналом, глубоко окопались в Сирии. Они вернули Крым, они закрепились на юго-востоке Украины. Таковы факты. И Америка обязана противодействовать этому, не допустить продолжения экспансии и серьезно отнестись к тому, как нам себя с ними вести", – сказал Помпео на упомянутой выше аспенской конференции по безопасности.

Помпео раздражает публикация в прессе секретных документов американских спецслужб, он последовательно и жестко критикует деятельность Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена. Про последнего Помпео сказал так: "Его следует вернуть из России и предать справедливому суду, и я думаю, правильным исходом было бы осуждение его на смертную казнь".

Майк Помпео считает, что в популярном сериале "Карточный домик", который, по слухам, очень любит Владимир Путин, многое напоминает действительность американской политики. "[Президент Андервуд] – карикатурный герой, но там [в Конгрессе] есть парни, у которых единственное желание – там оставаться. (...) Они стремятся к власти просто ради власти, вместо того чтобы увеличивать влияние ради достижения целей, того, что ты хочешь сделать для своих избирателей", – заметил Помпео в одном из интервью.

"У него неплохая репутация – и как человека, и как политика, и как менеджера, – говорит Джош Красауэр из National Journal. – Хотя несколько демократов, которые поддержали его назначение директором ЦРУ в 2017 году, теперь вспомнили ему отдельные нелестные высказывания в адрес мусульман и сексуальных меньшинств, не говоря уже о его оппозиции по Парижскому соглашению по климату, и проголосовали против назначения Помпео госсекретарем, уступив давлению ангажированной части своего электората". Эти высказывания, действительно, заслуживают внимания: так, в 2015 году Помпео назвал решение Верховного суда США о признании однополых браков "шокирующим злоупотреблением властью", хотя выступая за год до этого в Университете Канзаса, ограничивался размытыми формулировками о "полных" и "неполных" семьях:

"Я думаю, если посмотреть на прошлое, на историю нашей цивилизации, вы увидите: идеальной средой для рождения и воспитания детей является семья, в которой есть мать и отец. Это не значит, что нет замечательных семей, в которых у ребенка есть лишь кто-то один из них. Многие великие люди родились и выросли в неполных семьях. Но если вы спрашиваете меня о том, что является идеалом, то я думаю, что это воспитание в семье, где двое родителей, мужчина и женщина".

Что касается мусульман, то наибольшее возмущение в лагере сторонников демократической партии вызвала приверженность Помпео к принципу коллективной ответственности в отношении этой религиозной группы: "Когда самые разрушительные теракты за последние 20 лет американской истории исходят от людей одной и той же веры, когда они совершаются во имя этой веры, на ее религиозных лидеров падает особая ответственность. Но вместо того, чтобы отвечать, они молчат – и это делает их потенциально причастными к этим терактам, и, что еще важнее, к тем терактам, которые еще только могут произойти", – сказал Майк Помпео в 2013 году во время одного из своих выступлений в Конгрессе США.