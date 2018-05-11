Заполните пробел! Владимир Бекиш – о дронах и икре

Когда этот текст будет опубликован, новый (шутка!) президент России уже принесет присягу и снова станет реальным президентом России. С реальной властью в руках. Даже, вероятно, уже назначит новое правительство. И все вместе они поведут Россию к сияющим высотам процветания и могущества. Народу все это нравится. Нет, конечно, есть отщепенцы, печенькоеды, пятая-десятая колонны, которые против. Но в целом, если судить по итогам выборов президента, по его рейтингам, десятки миллионов граждан хотят прорыва, хотят мощной России, которую весь остальной мир будет если уж не уважать, то как минимум бояться. И потому народ за "Кинжалы", "гиперзвуковые блоки", лазеры, "подводные ядерные дроны" и прочие символы могущества.

Вообще, наверное, плох тот народ, который не хочет жить лучше всех, не хочет жить в стране, которая является привлекательной для всего мира. В этом смысле миллионы россиян-сторонников Путина вполне нормальные люди. С нормальными запросами. Вот только вопрос: каковы те идеалы и цели – моральные и материальные, к которым российский народ, ведомый своим многократным президентом, хочет прийти? Каковы шансы народа и президента этих целей достичь?

Я уже не один раз приводил всякие данные про место России и россиян в мировых научно-технических рейтингах, в перечнях всяких изобретений и полезных штуковин. Сравнивал уровни здравоохранения и образования – и все это оказывалось не совсем в пользу России. Дело тут не в том, что я не люблю Россию или россиян и потому тычу вас носом в неприятные цифры и данные. Просто я давно уже пытаюсь понять, на чем зиждется уверенность значительной части российского общества в особой роли России, в ее бесспорном превосходстве над так называемым Западом.

Этот вопрос приобретает особую актуальность именно сейчас, когда вновь избранный президент России хочет вывести Россию в мировые лидеры. А российский народ его поддерживает. Президент и его народ в предстоящие 6 лет утрут всему миру нос своими успехами. Итак, для начала о целях и мечтах.

Конечно, мечты у всех разные. Одному достаточно иметь возможность купить новый смартфон, а другому без виллы на Лазурном берегу не уснуть ночами. Для меня лично до сих пор загадка, какова же конечная цель деятельности президента Путина в предстоящий последний (шутка!) срок его пребывания в Кремле. Нет, понятно, что цель эта гармонично укладывается в формулу "За все хорошее против всего плохого". Но конкретно – с чем он хочет оставить Россию, завершив свой последний (шутка!) по действующей Конституции срок? Чтобы через 6 лет весь мир сказал (а некоторые процедили сквозь зубы): "…Да, Россия – лучшая сегодня. Во всем. Мы ей завидуем".

Вообще, какая страна может считаться успешной? Какой народ считается счастливым и живет так, что другие народы ему завидуют, хотят, чтобы у них было так же? Может быть, найдя ответ на этот общий вопрос, можно сформулировать и цели российского общества? Вот, скажем, рейтинг процветания стран мира (Legatum Prosperity Index), включающий в себя показатели 149 стран. Россия времен президента Путина выглядит так:

2009 год. Россия – 69-е место из 104. Уступая Украине, Колумбии, и Гондурасу.

2016 год. Россия – 95-е место. Уступая Гондурасу, Камбодже и Руанде.

А россияне все равно Путина любят. И готовы продолжать.

Или, скажем, Индекс восприятия коррупции (The Corruption Perceptions Index), отражающий степень коррумпированности государственных органов той или иной страны, их склонность к коррупции, готовность участвовать в коррупционных схемах. Индекс оценивается по совокупному показателю, от 10 до 0 (чем ниже значение индекса, тем коррумпированнее государство). Для справки: самые "чистые" государства, вот уже много лет имеющие значения индекса 10 или 9,5, – это Дания, Новая Зеландия, Финляндия. Зато Россия в этом рейтинге в 2017 году имела показатель 2,8, страна входит в число 15 самых коррумпированных стран мира. В 2000 году индекс России составлял 2,4, то есть ситуация за время правления президента Путина практически не изменилась. И что, российский народ это опять устраивает?..

Есть показатель, по которому Россия под управлением Владимира Путина уверенно входит в число мировых лидеров, – это индекс агрессивности стран мира. По-другому этот рейтинг называется Индекс миролюбия (Global Peace Index), то есть, с какой стороны смотреть, так и называть. Вот данные:

2007 год. Россия – 11-е место по степени агрессивности, уступая Ираку, Северной Корее, Судану…

2017 год. Россия – 13-е место по степени агрессивности, уступая Сирии, Ираку, Конго…

Я думаю, так и будет. Либо дроны, либо икра

Выходит, именно за такие показатели народ поддерживает президента? Ну не за уровень коррупции же?! Тогда вполне логично, что в последнее время громко звучат заявления российских политиков о многополярном мире. О полицентрическом мире. О конце гегемонии одного государства. О конце однополярного мира. То есть Россия стремится стать одним из полюсов силы и уважения в мире, потому что того хочет ее народ. И президент этого народа исполняет волю народа.

За счет чего это может стать реальностью? Я вижу только один путь, и именно этот путь, как мне кажется, избран президентом. Этот путь – не в создании лучших в мире научных лабораторий, больниц, автомобилей и школ. Это путь – в изобретении гиперзвуковых блоков, боевых лазеров, ядерных дронов. Это открытие военных баз в Сирии, в Ливии, на Филиппинах. А еще тысячи хакеров и киберботов на государевой секретной службе: чтобы и на чужие выборы повлиять, и электричество у врага вырубить в случае чего. А еще что-нибудь типа "Новичок".

Вот когда весь мир поймет, что Россию нужно бояться, а иначе ее дымный авианосец замаячит у ваших берегов, тогда, наверное, и наступит настоящее счастье у российского народа и его президента. Я, кстати, не сомневаюсь, что президент действительно будет в этом случае если не счастлив, то весьма удовлетворен, чисто по-человечески, по-пацански. Потому что тогда никто из мировых премьеров-президентов не посмеет не снять трубку, когда звонит Путин. И на всякие саммиты его подобострастно начнут приглашать. И сильно подумают, прежде чем прогнать какой-нибудь "РусАл" или банк "Россия" из своей страны. Подводный ядерный дрон – это вам не шутка…

А как же народ?! Он-то чем будет в этой ситуации счастлив? Неужели вместе с базой в Сирии и подводным дроном на столе у россиян появятся и икра, и настоящий французский камамбер? Неужели в больницах немедленно начнут эффективно лечить, а российский университетский диплом будут с радостью принимать в Кембридже и Массачусетсе? Михаил Ломоносов сформулировал известный закон сохранения – о том, что природа не терпит пустоты, и ежели в одном месте чего прибыло, то в другом месте непременно убыть должно.

Я думаю, так и будет: либо дроны, либо икра. Особенно в условиях санкций, которые никто не снимет до тех пор, пока Россия не перестанет вести себя в мире как бандюк из 90-х годов, который ходит повсюду со стволом и требует, чтобы на его районе он был главным и чтобы все с ним считались, и не мешали дань собирать, а в чужой район он готов не лезть и тамошнего бандюка готов уважать. Пока у того не станет стволов меньше, а там посмотрим.

Вдобавок, слова "контрсанкции" и "импортозамещение" вполне нравятся россиянам, россияне в них верят. Верят в то, что Россия сможет вообще все для себя сделать сама, и в то, что Запад загнивает, мигрантов боится, противостоять им не может и потому скоро рухнет. И Россию во все века ненавидит и ей завидует. Чему именно завидует, россияне, при попытке выяснить у них, ответить затрудняются. Но телевизор говорит: завидует и ненавидит! Значит, так оно и есть.

Есть такое выражение: из "ничего" можно сделать только "ничего". Это я к тому, что мир уже давно во всех отношениях развивается быстрее и эффективнее, чем Россия, которая к тому же готова не к сотрудничеству, а к самоизоляции и к опоре только на собственные силы. Вера в то, что Россия в ближайшие 6–10 лет сможет сделать свои, и получше, чем у иностранцев, автомобили-телефоны-лекарства-компьютеры-самолеты-марсоходы-сыр, основана только на заявлениях президента, который говорит то, что хочет слышать электорат. Не согласны? Тогда давайте сыграем в маленькую игру. Я пишу ниже одну фразу: "Весь мир, миллиарды людей ежедневно пользуются в своей жизни __________, изобретенным, сконструированным, произведенным и запатентованным в России".

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Владимир Бекиш – эксперт в сфере стратегической безопасности​

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