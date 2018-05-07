Премьер Чехии: мы не производили и не хранили яд "Новичок"

В Чехии не производилось и не хранилось нервно-паралитическое вещество класса "Новичок". Яд A-230 был синтезирован в научно-исследовательском институте чешского Министерства обороны в городе Брно в малых количествах для проведения тестов, что не является производством. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после встречи с руководителями спецслужб.

Ранее президент Чехии Милош Земан сообщил со ссылкой на военную разведку, что "Новичок" якобы был произведен в небольшом количестве на территории страны, но был уничтожен.

Представитель Земана отметил, что заявления президента и премьер-министра не противоречат друг другу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала одним из "наиболее вероятных источников происхождения" "Новичка" Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию. Министр обороны Чехии Карла Шлехтова тогда заявила, что ее страна непричастна к созданию этого отравляющего вещества, а подобные заявления абсурдны. 26 марта Земан поручил контрразведке проверить версию о возможном производстве в стране таких веществ.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным советскими учеными. Британские спецслужбы полагают, что яд был произведен в России. Москва это отрицает.