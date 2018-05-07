Путин поручил правительству увеличить продолжительность жизни

Владимир Путин, вступивший в понедельник в должность президента России в четвертый раз, подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В документе перечисляются задачи, которые должны быть выполнены правительством к 2024 году. Текст указа опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, правительство должно обеспечить к 2024 году вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира, увеличить продолжительность жизни до 78 лет, снизить уровень бедности в два раза и ликвидировать все несанкционированные свалки в городах. Также в течение шести лет российское образование должно по качеству войти в десятку лучших.

Президент потребовал от правительства увеличить долю россиян, занимающихся физической культурой и ведущих здоровый образ жизни до 55 процентов. Также по мнению Путина, требуется обновить содержание школьного предмета "Технология".

Шесть лет назад, также в день вступления в должность президента, Путин подписал 11 документов с поручениями правительству, названные впоследствии "майскими указами". В них говорилось, в частности, о необходимости значительного повышения зарплат учителей и врачей. На пресс-конференции в декабре 2017 года Путин утверждал, что указы исполнены на 94 процента. Однако добавил, что "нерешенных вопросов больше, чем того, что удалось сделать".