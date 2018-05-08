Пуски с Восточного могут перенести из-за импортозамещения

Запуски с космодрома Восточный (Амурская область), запланированные на конец 2018 года, могут перенести, так как из-за импортозамещения возникли проблемы с графиком изготовления спутников. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник на космодроме.

По его словам,до конца года, как ожидается, удастся запустить лишь одну ракету, а не две. При увеличении отставания от графика изучается возможность о переносе обоих пусков на начало 2019 года. Стартовый комплекс и вспомогательные сооружения на космодроме Восточный работают штатно и готовы к пускам, отметил источник агентства. О каких именно проблемах с импортозамещением идёт речь, он не уточнил.

Космодром Восточный в Амурской области начали строить в 2012 году. Его стоимость оценивается в сотни миллиардов рублей, несколько миллиардов были украдены. Первый запуск с Восточного был запланирован на 27 апреля 2016 года , однако из-за неполадок состоялся только на следующий день. Второй пуск - в ноябре 2017 года- был неудачным. В Роскосмосе тогда потерю 19 спутников объяснили ошибкой алгоритма разгонного блока "Фрегат". Последний пуск прошел 1 февраля этого года.