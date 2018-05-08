Фонд помощи осужденным и их семьям признан НКО-иноагентом

Министерство юстиции включило в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов, Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям. Решение принято по итогам рассмотрения заявления, поступившего от самого фонда, основателем и директором которого является российская журналистка и правозащитница Ольга Романова, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Романова подтвердила Интерфаксу информацию о том, что фонд сам обратился к Минюсту с такой просьбой , так с 2018 года получает деньги Еврокомиссии на частичное финансирование юридических клиник (центров бесплатной юридической помощи) - в Ярославле, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

При этом Романова отметила, что Минюст тоже получает деньги от Еврокомиссии.

Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям был основан в 2015 году на основе неформального движения "Русь сидящая", созданного Ольгой Романовой. Фонд помогает заключенным и членам их семей в получении юридической, психологической и социальной помощи. НКО существует на пожертвования граждан.

С осени 2017 года Романова живет в Германии. Она покинула Россию после конфликта с Федеральной службой исполнения наказаний. Ведомство заподозрило проект "Русь сидящая" - в хищении бюджетных средств.