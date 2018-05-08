Роскомнадзор оштрафовал астролога за прогноз победы Путина

В Приморском крае Роскомнадзор оштрафовал астролога Александра Ремпеля за публикацию прогноза в предвыборный период. В тексте он написал, что в 2018 году Владимир Путин станет президентом России.

Как сообщает агентство PrimaMedia, астрологический прогноз был опубликован на странице Ремпеля в социальной сети и в газете "Джентри". О получении штрафа астролог рассказал во время обсуждения текста об особенностях работы Роскомнадзора на странице в Facebook. ​

По словам Ремпеля, он не знал, что есть ограничения на астрологические прогнозы. Астролог уточнил, что предсказывал победу Путина В ходе дискуссии он пообещал составить астрологический прогноз для Роскомнадзора.

Согласно российскому законодательству, в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования запрещено публиковать результаты опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и референдумов.

7 мая Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России.