В Кремле сегодня пройдёт инаугурация президента России

В Москве сегодня состоится церемония вступления в должность избранного президента России Владимира Путина.

Инаугурация начнется в полдень. В Андреевский зал Большого Кремлевского дворца президент отправится из своего рабочего кабинета в Кремле. После принятия присяги Владимир Путин выйдет на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлевского полка. После этого в Благовещенском соборе пройдет краткое богослужение. Ожидается, что уже 7 мая президент Путин может внести в Государственную думу кандидатуру нового главы правительства.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщали, что Путин может отказаться от традиционного проезда президентского кортежа по Москве – чтобы не привлекать "негативного внимания".7мая 2012 года Владимир Путин вступил в должность президента в третий раз. Тогда он проехал в Кремль из Белого дома (до этого Путин был главой правительства) по московским улицам, освобожденным от машин и людей.

5 мая во многих городах России состоялись акции протеста "Он нам не царь" против четвертого президентского срока Владимира Путина. По данным "ОВД-Инфо", в 27 городах России были задержаны 1597 человек. Часть из них отпустили. Некоторые арестованы, другим предстоят суды. Не исключено, что против кого-то будут возбуждены уголовные дела, аналогичные "Болотному делу".​

Социологи "Левада-центра" накануне инаугурации изучили мнение россиян относительно достижений и неудач Владимира Путина на посту президента. 47 процентов респондентов назвали его главным успехом — "возвращение России статуса великой державы". Самые частые претензии россиян к Владимиру Путину связаны с социальными проблемами, и лидирует несправедливое распределение доходов. Об этом заявили 45 процентов опрошенных. Треть недовольны неспособностью главы государства повысить зарплаты и пенсии. В целом, с 2015 года растет число россиян, указывающих на неудачи президента Путина, в то время как оценка его успехов снижается, отмечают социологи.

