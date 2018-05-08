Никол Пашинян избран премьер-министром Армении

Никол Пашинян во вторник был избран премьер-министром Армении. По данным местных СМИ, кандидатуру лидера оппозиции поддержали 59 депутатов парламента, против него выступили 42.

4 мая представитель правящей Республиканской партии Армении заявил, что республиканцы поддержат избрание Никола Пашиняна премьер-министром при соблюдении двух условий – наличии необходимого числа подписей и если на улицах будет спокойно.

Замглавы партии Армен Ашотян тогда подчеркнул, что несмотря на большинство в парламенте республиканцы будут считать себя оппозицией.

1 мая депутаты от Республиканской партии проголосовали в парламенте против кандидатуры лидера движения "Елк", и он не был избран. После этого сторонники Пашиняна блокировали движение транспорта в Ереване.

Массовые протесты в Армении начались в середине апреля. Демонстранты сначала требовали отставки премьера Сержа Саргсяна, а после его ухода 23 апреля – избрания Пашиняна новым премьером. В мирных акциях протеста участвуют сотни тысяч людей по всей стране.