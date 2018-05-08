AP: российские хакеры угрожали жёнам военных США

Российские хакеры угрожали расправой жёнам американских военных. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Мишенями киберпреступников в феврале 2015 года стали пять женщин. Они получили сообщения, в которых говорилось, что хакеры группировки CyberCaliphate, якобы имеющие связи с террористической организацией "Исламское государство", проникли в их компьютеры и телефоны, знают все об их семьях и могут их уничтожить.

Журналисты Associated Press выяснили, что на самом деле сообщения рассылали хакеры из группировки Fancy Bear. Эти данные агентство получило от компании Secureworks, занимающейся кибербезопасностью. По информации американских спецслужб США, именно Fancy Bear стояла за вмешательством в американские президентские выборы в 2016 году.

Associated Press не нашло связей между CyberCaliphate и Агентством интернет-исследований, известным как "фабрика троллей". Ранее агентство стало объектом уголовного преследования в США из-за вероятного вмешательство в американский избирательный процесс.

Хакерская группировка Fancy Bear была создана в 2000-х годах. Она стала известна из-за взлома серверов Демократической партии США, немецкого парламента и французского телеканала TV5, а также представителей НАТО. Взломщиков неоднократно обвиняли в связях с российскими властями, в Кремле эти обвинения отвергают.