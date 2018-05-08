Лидеры КНДР и Китая встретились в городе Далянь

Ким Чен Ын и Си Цзиньпин встретились сегодня в китайском городе Далянь. О переговорах лидеров Северной Кореи и Китая сообщает агентство "Синьхуа".

По данным агентства, стороны обсудили поэтапные синхронные меры по ядерному разоружению Корейского полуострова. Помимо прочего на торжественном приёме Си Цзиньпин подчеркнул, что поддерживает стратегический сдвиг КНДР в сторону экономического развития.

"Синьхуа" отмечает, что северокорейский лидер прибыл в Китай 7 мая. Ранее японское агентство NHK сообщило о прилёте самолета северокорейской компании Air Koryo в международный аэропорт Даляня. Регулярного сообщения между этим городом и КНДР нет. Журналисты предположили, что именно на этом борту мог находиться Ким Чен Ын.

Китайские пользователи соцсетей отметили повышенные меры безопасности вокруг аэропорта. Японское агентство Kyodo отмечает, что в Даляне приняты повышенные меры безопасности.

Впервые Ким Чен Ын посетил Китай в марте 2018 года по случаю переизбрания Си Цзиньпина лидером КНР. Тогда же лидер Северной Кореи сообщил о своих намерениях встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп и северокорейский лидер должны встретиться в ближайшие несколько недель. 4 мая президент США заявил, что дата и место его встречи на высшем уровне с Ким Чен Ыном определены, но отказался сообщить детали.