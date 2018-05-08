Госдума утвердила Медведева премьер-министром

Дмитрий Медведев назначен на пост-премьер министра России. За него отдали голос 379 депутатов Государственной думы. Против Медведева выступили 56 парламентариев.

Фракции "Справедливая Россия" и КПРФ кандидатуру премьер-министра не поддержали. Перед началом голосования выступая перед Думой Медведев заявил, что в России нужно повысить пенсионный возраст. Также по словам премьер-министра, правительству понадобится 25 триллионов рублей на выполнения майского указа президента Владимира Путина.

7 мая Путин предложил Государственной думе кандидатуру Дмитрия Медведева на должность главы правительства.