Путин внес в Госдуму кандидатуру Медведева на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин предложил Государственной думе кандидатуру Дмитрия Медведева на должность главы правительства. Об этом сообщается на сайте президента.

Ранее в Москве состоялась церемония вступления в должность избранного президента России Владимира Путина. Сразу после инаугурации правительство ушло в отставку.