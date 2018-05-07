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Путин внес в Госдуму кандидатуру Медведева на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев

Президент России Владимир Путин предложил Государственной думе кандидатуру Дмитрия Медведева на должность главы правительства. Об этом сообщается на сайте президента.

Ранее в Москве состоялась церемония вступления в должность избранного президента России Владимира Путина. Сразу после инаугурации правительство ушло в отставку.

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