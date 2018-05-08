В Коми по делу Гайзера осуждён на шесть лет его партнёр

Соучастник обвиняемого в коррупции бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера – Демьян Москвин осужден на шесть лет лишения свободы. Он будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима и должен будет оплатить штраф в размере 2 миллионов рублей.

Демьян Москвин признан виновным в участии в преступном сообществе,

мошенничестве и отмывании средств. Следствием и судом установлено, что он, находясь в Москве, управлял находившимися в офшорах финансовыми потоками преступного сообщества, сообщает ТАСС.

По данным Следственного комитета, в 2010 году Москвин и другие участники сообщества организовали приватизацию госпредприятия "Птицефабрика Зеленецкая". В результате приватизации акции предприятия стали принадлежать подконтрольному им юридическому лицу. Соучастники провели несколько сделок для легализации дивидендов акционерного общества на 1 млрд рублей.

В ноябре прошлого года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вячеслава Гайзера, его бывшего заместителя Алексея Чернова, бывшего председателя Госсовета Коми Игоря Ковзеля, бывшего члена Совета Федерации Владимира Торлопова и еще десяти фигурантов дела. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в создании преступного сообщества, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

30 сентября 2015 года Вячеслав Гайзер был отстранён от должности указом президента России – в связи с утратой доверия. Владимир Торлопов занимал должность главы Коми в 2001-2010 годах, а с марта 2010 года по 22 сентября 2016 года был членом Совета Федерации от Коми.