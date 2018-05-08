США вновь ввели санкции в отношении "Рособоронэкспорта"

Соединенные Штаты ввели очередные санкции в отношении компании "Рособоронэкспорт". Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального реестра США. Уточняется, что санкции вводятся за нарушения американского законодательства о нераспространении оружия в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Решение было принято 30 апреля. 9 мая оно вступает в силу. Ограничения устанавливаются на два года. Согласно решению, американские ведомства не могут покупать оружие у "Рособоронэкспорта", а также не имеют права продавать компании свою продукцию.

В начале апреля "Рособоронэкспорт" уже попадал в санкционные списки США. Тогда американский Минфин ввел новые ограничения в отношении отдельных компаний и граждан России. Санкции введены в соответствии с законом о противостоянии противникам Америки, принятым Конгрессом в прошлом году. "Рособоронэкспорт" заявил, что санкции против него являются попыткой выдавить Россию с мирового рынка вооружений.