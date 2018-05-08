Трамп сегодня объявит решение о ядерной сделке с Ираном

Пресс-служба президента Франции Эммануэля Макрона заявляет, что президент США Дональд Трамп не говорил французскому лидеру о том, какое решение он принял относительно ядерного соглашения с Ираном.

Отвечая на вопрос Reuters, пресс-служба опровергла сообщение газеты New York Times о том, что Трамп заявил Макрону о намерении выйти из соглашения.

Как сообщила газета со ссылкой на осведомленный о ходе разговора источник, США готовятся восстановить все санкции, приостановленные в рамках соглашения, и применить дополнительные экономические меры.

Высокопоставленный представитель Белого дома, комментируя сообщение газеты, заявил, что Трамп «такого» Макрону не говорил.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп планировал обсудить свое решение с Макроном.

Согласно сообщению пресс-службы Макрона, в ходе разговора обсуждались вопросы, связанные с обеспечением мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Позднее во вторник президент Трамп объявит о своем решении по поводу продолжения участия в ядерном соглашении с Ираном.