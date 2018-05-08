В Саратове координатор штаба Навального оштрафован на 150 тысяч

Волжский районный суд Саратова оштрафовал координатора местного штаба Навального Михаила Мурыгин на 150 тысяч рублей, обвинив его в нарушении установленного порядка организации митинга в рамках протестных акций "Он нам не царь", прошедшую 5 мая.

На акцию в Саратове пришло более тысячи человек, по окончании мероприятия был задержан 12-летний мальчик, участвовавший в ней. Полицейские предупреждали Мурыгина, что мероприятие не согласовано, однако он ответил, что уведомление о проведении подавал в администрацию города, но не дождался никакого ответа.

Мурыгин был задержан во время прямого эфира интернет-канала "Открытый канал" вечером 7 мая и провел сутки до суда в отделении полиции. Судебное заседание длилось до полуночи.