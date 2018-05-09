Обвиняемым по делу "Нового величия" продлили арест до сентября

Суд в Москве продлил до сентября арест пятерым обвиняемым по делу организации "Новое величие". Дмитрия Полетаева, Петра Карамзина, Марию Дубовик, Руслана Костыленкова и Вячеслава Крюкова обвиняют в создании и участии в экстремистской группировке, сообщил корреспондент Радио Свобода.

В понедельник еще троим обвиняемым продлили срок домашнего ареста. Пока не состоялось заседание по делу Анны Павликовой, которой на момент задержания не исполнилось 18 лет. Ее адвокат ранее сообщала, что сотрудники следственного изолятора заставили обвиняемую отказаться от жалоб на условия содержания.

Всего по делу "Нового величия" проходят 10 человек. Всех их задержали 15 марта. "Медиазона" сообщала, что в создании организации участвовал осведомитель центра по борьбе с экстремизмом при МВД России. Именно он, по данным издания, написал устав для "Нового величия", позднее признанный экстремистским.