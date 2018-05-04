Человек имеет право.Live. Эфир в 21:05

К чему приведет противостояние чиновников и Алексея Навального? Ожидать ли завтра массовых задержаний в Центре Москвы? Обращают ли вообще власти внимание на выступления оппозиции?

Дело "Экстремистов из Макдоналдса". Что это: разоблачение опасных преступников или провокация ФСБ?

Россия в огне. Ежегодно в природных пожарах сгорает около 4,5 миллионов гектаров леса. Десятки людей остаются без жилья. Где искать виновных