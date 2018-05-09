Парламент Чечни предложил разрешить три президентских срока подряд

Парламент Чечни подготовил законопроект, позволяющий продлить полномочия президента России до трех сроков подряд. Об этом заявил спикер республиканского законодательного собрания Магомед Даудов. Он утверждает, что такая поправка к Конституции "не умаляет демократические основы" России, передает РИА Новости.

По сообщению агентства, парламент Чечни поддержал инициативу главы республики Рамзана Кадырова. В середине апреля он предложил продлить срок полномочий Владимира Путина. В качестве примера глава Чечни привел Китай, где отменили ограничение срока пребывания у власти председателя КНР, а также Германию, где Ангела Меркель заняла пост канцлера в четвертый раз.

Кадыров тогда отметил, что пока нынешний глава государства "в добром здравии", о новом президенте думать не следует. По мнению главы Чечни, Совет Федерации и Госдума должны вынести вопрос продления президентского срока на всенародный референдум, даже если сам глава государства будет против.

В минувший понедельник Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России.

В декабре 2008 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента, подписал закон о поправках к российской Конституции, продлевающий полномочия президента с четырех до шести лет.