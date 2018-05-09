СМИ: Израиль нанес удар по военной базе в Сирии

Сирийские государственные СМИ и независимые источники сообщили о ракетном ударе, нанесенном в ночь на среду по военной базе правительственных сил к югу от Дамаска.

Утверждается, что удар нанесли самолеты Израиля - спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из так называемой "ядерной сделки" с Ираном.

Сирийское агентство SANA сообщило, что ракеты были сбиты. В то же время Сирийский центр мониторинга прав человека, базирующийся в Лондоне, утверждает со ссылкой на свои источники, что была уничтожена иранская военная техника и убиты несколько человек - предположительно, иранских военных или бойцов проиранских формирований.

Министерство обороны Израиля - как и в предыдущих случаях, когда Израиль наносил удары по целям в Сирии - отказалось комментировать сообщения.

Сразу после выступления Трампа о выходе из соглашения с Ираном Израиль вечером в пятницу привел свои войска в состояние повышенной готовности в районе Голанских высот. Это произошло после того, как Израиль обнаружил "нестандартную активность иранских сил в Сирии".

Израиль обвиняет Иран в стремлении использовать территорию Сирии как плацдарм для агрессии. Ожидается, что сирийская тема станет главной на переговорах премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут сегодня в Москве. "Наши встречи всегда важны, но эта – особо важна, в свете происходящего на данный момент в Сирии" - заявил премьер Израиля перед вылетом в Москву.

Ранее Нетаньяху вместе с Путиным посетил парад на Красной площади в Москве, посвященный Дню победы.