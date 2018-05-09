Порошенко обвинил Россию в разрушении мирового порядка

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на мероприятии в честь Дня победы над Нацизмом, обвинил власти России в грубом пренебрежении нормами международного права, разрушении мирового порядка, непризнании границ, отрицании "существования целых народов" и агрессии против соседних государств.

Порошенко также заявил, что Советский Союз в первые два года Второй мировой войны был союзником гитлеровской Германии, передает "Украинская правда".

В Службе безопасности Украины сегодня заявили о выдворении из страны корреспондентов ВГТРК и "Первого канала" Валентины Соловьевой и Ольги Юрьевой. По утверждению ведомства, журналисты собирались подготовить "тенденциозные сюжеты" о праздновании Дня Победы и с их помощью дискредитировать Украину перед мировым сообществом.

По сообщению "Украинской правды", в Киеве националисты сегодня облили зеленкой и нечистотами российского дипломата, руководителя "Россотрудничества" в Киеве Константина Воробьева. Нападавшие утверждают, что он направлялся на акцию "Бессмертный полк".

В столице Украины 9 мая проходит сразу несколько массовых акций, приуроченных ко Дню победы над нацизмом, а по всей стране было запланировано около полутора тысяч мероприятий. Одна из таких акций – шествие "Бессмертного полка". Власти Украины запрещают использовать на торжествах советскую символику и георгиевскую ленту, которая является символом Дня Победы в современной России.

Парады и шествия в честь 9 мая в среду прошли и на неподконтрольных официальному Киеву территориях Украины – в аннексированных Россией Крыму и Севастополе, а также в городах Донбасса, контролируемых пророссийскими сепаратистами так называемых "ДНР" и "ЛНР".