Несколько десятков представителей украинских праворадикальных организаций "Национальный корпус" и "Национальные дружины" блокируют центральный офис "Интера" в Киеве, сообщает корреспондент Радио Свобода с места событий.

Националисты требуют удалить "пропагандистские заявления ведущих" из концерта к 9 Мая, который канал планирует показать в вечернем эфире, а также призывают власти лишить "Интер" лицензии за "системную антиукраинскую редакционную политику". Активисты обклеили здание наклейками с надписями: "Сделаем "Интер" патриотичным", "Интер" будет наш". Там также установили палатку "Национального корпуса".

"Если из вечернего телеэфира не будет удален антиукраинский контент, то мы оставляем за собой право на любые адекватные действия в ответ", – подчеркивается в заявлении "Национального корпуса".

Обнародованный накануне каналом анонс видеоролика концерта ко Дню Победы вызвал критику многих организаций и пользователей соцсетей из-за слов ведущего о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".

"Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков – это наша история, это наша генетическая память. И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников", – сказал во время записи программы ведущий "Интера" Андрей Доманский.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины в ответ на показ видеоролика анонса концерта призвал телеканал "Интер" "прекратить попытки расколоть страну", "не использовать людей в качестве материала для пропаганды" и не говорить со зрителями на "языке вражды и ненависти".

В последние годы украинские националисты неоднократно блокировали "Интер", одним из ключевых владельцев которого является украинский олигарх Дмитрий Фирташ. Активисты добиваются от руководства канала отказа от пророссийской информационной политики.