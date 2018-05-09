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Общество

Рядом с парадом. Как москвичи праздновали День Победы

В городах России в среду, 9 мая, проходят торжественные мероприятия в честь Дня Победы. В Москве состоялся военный парад с участием боевой техники и авиации, на котором впервые были продемонстрированы несколько новых образцов вооружения. В нем также приняли участие подразделения Росгвардии и военной полиции, которая задействована в операции на территории Сирии.
Попасть на Красную площадь столицы в День Победы смогли немногие, большая часть желающих посмотреть на парад москвичей и гостей города смогли сделать это лишь издалека.
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День Победы в Москве
1 День Победы в Москве
Час до начала парада. Подступы к Тверской улице, где уже разместилась колонна бронетехники, полностью перекрыты полицей и Росгвардией
2 Час до начала парада. Подступы к Тверской улице, где уже разместилась колонна бронетехники, полностью перекрыты полицей и Росгвардией
Некоторые смогли подобраться поближе, они даже видят хвост колонны
3 Некоторые смогли подобраться поближе, они даже видят хвост колонны
Другие не видят и этого, подойти ближе им не позволяет полиция
4 Другие не видят и этого, подойти ближе им не позволяет полиция

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