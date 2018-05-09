Трамп: американцы, задержанные в КНДР, летят домой вместе с Помпео

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что трое американцев, задержанных Северной Кореей, едут домой вместе с государственным секретарем Майком Помпео, который был с визитом в Пхеньяне. Дональд Трамп также сообщил, что лично прибудет на авиабазу Эндрюс, чтобы встретить Помпео и трех американцев корейского происхождения, которых удерживала КНДР.

"Рад сообщить вам, что госсекретарь Майк Помпео находится в воздухе на обратном пути из Северной Кореи с тремя замечательными джентельменами, встретить которых все так ждут. Они, кажется, в добром здравии", - написал Трамп в сообщении на Twitter.

Трое американских граждан корейского происхождения Ким Донг Чул, Тони Ким и Ким Хак Сонг были задержаны в Северной Корее и находились в заключении продолжительное время.