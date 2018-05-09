Госсекретарь США Майк Помпео находится с визитом в КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты привержены работе с Северной Кореей для обеспечения мира на Корейском полуострове. Глава американской дипломатии сделал это заявление 9 мая в Пхеньяне во время переговоров с северокорейскими официальными лицами. Помпео находится в Северной Корее, чтобы завершить подготовку встречи на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Представители США заявляли, что Помпео также будет оказывать давление на Северную Корею, чтобы добиться освобождения трех задержанных там американских граждан.

"На протяжении десятилетий мы были противниками. Теперь мы надеемся, что сможем вместе работать, чтобы разрешить этот конфликт, устранить угрозы миру и создать у вашей страны все возможности, которые столь заслуживают ваши люди", - заявил Помпео, обращаясь к северокорейским чиновникам.

Визит в Пхеньян стал второй поездкой Помпео в Северную Корею в этом году. Об его отлете в КНДР, состоявшемся вечером 7 мая, прессе не сообщалось.