США вводят санкции в отношении российских военных структур

США вводят санкции в отношении ряда российских военных структур. Их обвиняют в нарушении национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения. Уведомление об ограничительных мерах размещено на сайте Федерального реестра.

Согласно документу, в санкционный список попадают 28 россйских компаний и организаций. Среди них — Главное управление Генштаба России (бывшее ГРУ).

Помимо российских структур под санкции попали организации и частные лица из Ирана, Северной Кореи, Китая, Египта, Турции, Сирии и Объединенных Арабских Эмиратов.В частности, ограничения коснутся действующей в Сирии ливанской организации "Хезболла", военно-воздушных сил Сирийской Арабской республики и Революционной гвардии Ирана.

Накануне стало известно, под санкции Вашингтона за нарушение американского законодательства о нераспространении оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии попал "Рособоронэкспорт".