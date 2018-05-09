СМИ: Telegram тестирует первый сервис для блокчейн-платформы

Telegram создал первый сервис для своей будущей блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network). Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники. По информации издания, сейчас сервис Telegram Passport проходит тестирование в закрытом режиме.

"Ведомости" отмечают, что новый сервис позволит идентифицировать личность пользователя Telegram. Утверждается, что все необходимые документы и данные нужно будет загрузить в мессенджер один раз. Затем их можно будет мгновенно передавать через Telegram сервисам-партнерам и пользоваться их услугами – как внутри Telegram, так и на основных сайтах сервисов.

По словам одного из собеседников газеты, новая услуга может заработать уже к началу лета.

О том, что Telegram намерен создать блокчейн-платформу TON, стало известно в январе. На этот проект мессенджер привлек у инвесторов $1,7 млрд. Внутри TON будет обращаться криптовалюта под названием Gram. Она станет основной валютой внутренней экономики Telegram, напоминают "Ведомости".

С 16 апреля по решению суда Telegram блокируют в России за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Позднее газета РБК сообщила, что настоящей причиной для блокировки Telegram в России могут быть планы его владельца Павла Дурова запустить криптовалюту Gram на основе мессенджера.