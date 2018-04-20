РБК: блокировать Telegram решили из-за планов Дурова создать криптовалюту

Настоящей причиной для блокировки Telegram в России могут быть планы его владельца Павла Дурова запустить криптовалюту Gram на основе мессенджера. Об этом сообщает РБК.

По сведениям издания, безуспешную блокировку мессенджера Telegram в России, которая уже несколько дней сопровождается попутной блокировкой IP-адресов облачных сервисов Amazon, Google и других провайдеров, обсуждали сотрудники 12-го центра ФСБ, который, в частности, курирует вопросы информационной безопасности.

18 апреля сотрудник подразделения Роман Антипкин направил своим коллегам письмо, в котором заявил, что настоящая причина блокировки Telegram — стремление Дурова создать на основе программы "полностью неконтролируемую финансовую систему". "История не про ключи и терроризм (…). Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. (…) Это угроза безопасности страны (…). Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту, а он будет говорить: “Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы”", — цитирует письмо РБК.

Подлинность письма подтвердили три источника издания, однако сам Антипкин заявил, что "все врут", что он не понимает, о чем идет речь, и от дальнейших комментариев отказался. РБК также направили запрос в ФСБ. Собеседники издания, утверждают, что Антипкин не раз представлял 12-центр ФСБ на различных мероприятиях, в том числена совещаниях, где говорили о так называемом "законе Яровой".

О том, что Telegram планирует запустить свою криптовалюту Gram,которая позволит производить платежи внутри мессенджера, в январе сообщил сайт TechCrunch. Запуск платформы осуществят за счет ICO. В начале 2018 года структуры Telegram провели два закрытых раунда ICO, собрав от инвесторовоколо двух миллиардов долларов.

По данным газеты "Ведомости", первая предпродажа привлекла внимание российских инвесторов, в частности - Романа Абрамовича, основателя электронного платёжного сервиса Qiwi Сергея Солонина и соучредителя компании "Вимм-Билль-Данн" Давида Якобашвили.