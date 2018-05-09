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В Москве произошло нападение на посольство Латвии

Нападение на здание посольства Латвии в Москве, 9 мая 2018 года

В Москве произошло нападение на здание латвийского посольства. Задержаны два человека. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в твиттере.

Ринкевич отметил, что Рига подаст ноту российскому МИД с требованием обеспечить безопасность дипломатического представительства.

Как сообщает сайт DELFI со ссылкой на представителя латвийского МИД, инцидент произошёл около 17:30 по московскому времени. К зданию дипмиссии подошли пятеро человек и бросили в здание несколько дымовых шашек и файеров. Один из нападавших пытался сделать чёрной краской надпись на стене здания.

Агентство "Интерфакс" уточняет, что задержанные у здания посольства -активисты незарегистрированной партии "Другая Россия". Суд рассмотрит их дела 10 мая.

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