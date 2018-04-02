Президент Латвии утвердил переход к обучению на латышском языке

Президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил в понедельник реформу по переводу школ национальных меньшинств – в основном это русские школы – на латышский язык обучения. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению латвийского президента, обучение в средней школе на латышском языке обеспечит одинаковые возможности для всей молодежи получить качественное образование и построить свою жизнь в Латвии.



В феврале сейм Латвии одобрил реформу министерства образования. Это означает, что начиная с 2019 года школьники с 1-го по 6-й класс будут обучаться на двух языках. С 7-го по 9-й класс на государственном языке будут преподавать не менее 80 процентов предметов. С 10-го по 12-й класс обучение будет только на латышском языке. Сейчас обучение в русских школах строится по принципу: 60 процентов предметов дети изучают на латышском, а 40 процентов – на родном языке.

За последний год в Латвии несколько раз проводились акции протеста против реформы образования. Их организатор – Русский союз Латвии. Национальное бюро по защите конституции республики считает, что этот союз связан с Кремлем и получает финансирование от Министерства иностранных дел России.

Население Латвии составляет примерно 1 миллион 700 тысяч, около 500 тысяч жителей страны называют себя русскими.