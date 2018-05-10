Украинские компании из Крыма выиграли суд против России

Третейский суд в Гааге обязал Москву выплатить 159 миллионов долларов США 18 украинским компаниям и одному физическому лицу за потерянные активы в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщает УНИАН.
Речь идет о первом в истории решении суда, согласно которому Россия должна выплачивать компенсацию из-за аннексии украинского полуострова.
В постановлении суда говорится, что Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов с 21 марта 2014 года, когда президент Владимир Путин подписал указ о так называемом присоединении Крыма.
Третейский суд подтвердил свою юрисдикцию по делам об имущественных отношениях в Крыму летом 2017 года. Россия решение не признала, после чего начала игнорировать рассмотрение дела.
Россия аннексировала Крым в 2014 году по результатам референдума, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные.
Страны Запада считают это нарушением норм международного права и ввели санкции в отношении Кремля. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости".
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.