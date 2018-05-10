Суд не стал смягчать Малобродскому меру пресечения

Алексея Малобродского забирают из здания Басманного суда на машине "скорой помощи", сообщает корреспондент канала "Настоящее Время".

Бывшему директору "Гоголь-центра" стало плохо на заседании суда, который отказался рассматривать ходатайство следствия о переводе из следственного изолятора под домашний арест. Он потерял сознание. Врачи заявляют о необходимости срочной госпитализации в кардиореанимации.

Защита ранее сообщала об ухудшении состояния здоровья Малобродского, а сам он назвал отказ смягчить меру пресечения "покушением на убийство". В время заседания в зал не пускали врача, находившегося в коридоре.

В минувший понедельник следствие повторно просило суд изменить меру пресечения Малобродскому – единственному из обвиняемых по делу "Седьмой студии", который находится в следственном изоляторе. Предыдущее ходатайство о смягчении меры пресечения суд отклонил в конце апреля. Тогда против выступила прокуратура.

Алексея Малобродского обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных для основанной режиссером Кириллом Серебренниковым театральной компании "Седьмая студия". Своей вины он не признаёт.

Супруга Малобродского ранее обратилась к руководству Следственного комитета и к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с открытым письмом. Она заявила, что опасается за состояние здоровья мужа, которого перевели из следственного изолятора "Матросская тишина" в переполненную камеру СИЗО "Медведково".