Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Суд не стал смягчать Малобродскому меру пресечения

Алексей Малобродский под конвоем, архивное фото

Алексея Малобродского забирают из здания Басманного суда на машине "скорой помощи", сообщает корреспондент канала "Настоящее Время".

Бывшему директору "Гоголь-центра" стало плохо на заседании суда, который отказался рассматривать ходатайство следствия о переводе из следственного изолятора под домашний арест. Он потерял сознание. Врачи заявляют о необходимости срочной госпитализации в кардиореанимации.

Защита ранее сообщала об ухудшении состояния здоровья Малобродского, а сам он назвал отказ смягчить меру пресечения "покушением на убийство". В время заседания в зал не пускали врача, находившегося в коридоре.

В минувший понедельник следствие повторно просило суд изменить меру пресечения Малобродскому – единственному из обвиняемых по делу "Седьмой студии", который находится в следственном изоляторе. Предыдущее ходатайство о смягчении меры пресечения суд отклонил в конце апреля. Тогда против выступила прокуратура.

Алексея Малобродского обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных для основанной режиссером Кириллом Серебренниковым театральной компании "Седьмая студия". Своей вины он не признаёт.

Супруга Малобродского ранее обратилась к руководству Следственного комитета и к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с открытым письмом. Она заявила, что опасается за состояние здоровья мужа, которого перевели из следственного изолятора "Матросская тишина" в переполненную камеру СИЗО "Медведково".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG