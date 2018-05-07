Следствие повторно просит о домашнем аресте для Малобродкого

Следствие повторно попросило Басманный суд перевести под домашний арест бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Заседание назначено на 10 мая.

Малобродского обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных театральной компании "Седьмая студия", основанной режиссером Кириллом Серебренниковым. Своей вины он не признаёт. Малобродский единственный из обвиняемых, который находится в СИЗО с июня 2017 года.

В конце апреля Басманный суд оставил Малобродского под стражей, отказавшись удовлетворить просьбу Следственного комитета о смягчении меры пресечения по состоянию здоровья. Против выступила прокуратура.

Ранее жена Малобродского Татьяна Лукьянова обратилась с открытым письмом к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Она написала, что опасается за жизнь и здоровье мужа после его перевода из следственного изолятора "Матросская тишина" в переполненную камеру в СИЗО "Медведково".