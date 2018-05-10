"Единая Россия" хочет наказывать за вовлечение детей в митинги

Депутаты от "Единой России" внесли в Государственную думу законопроект об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Поправки предусматривают штраф до 500 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

Авторы законопроекта утверждают, что предложенные поправки призваны не допустить причинения вреда жизни, здоровью и развитию несовершеннолетних, и касаются, "популистов от политики", которые пытаются использовать детей в своих целях.

В феврале президент России Владимир Путин поручил МВД "решительно пресекать" деятельность групп, пытающихся привлечь молодежь к участию в несанкционированных акциях, а также привлекать к ответственности их руководителей.

5 мая в десятках городов России прошли акции "Он нам не царь", приуроченные к инаугурации Владимира Путина на четвертый президентский срок. По данным "ОВД-Инфо", всего были задержаны 1600 человек, больше всего — в Москве и Санкт-Петербурге, где акции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, не были согласованы. Среди тех, кого доставили в отделения полиции, оказались и несовершеннолетние. Фотографии детей, которым выкручивают руки полицейские, обошли все соцсети и вызвали бурю возмущения.