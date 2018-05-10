В США опубликовали российскую рекламу из Facebook

Конгрессмены-демократы Комитета по разведке Палаты представителей США опубликовали копии рекламных объявлений Facebook, которые, как утверждается, были созданы российскими пользователями с целью повлиять на американские президентские выборы в 2016 году.

Всего обнародовано более 3,5 тысяч записей. Их увидели более 11 миллионов американцев. Утверждается, что к объявлениям имеет отношение российское Агентство интернет-исследований – так называемая "фабрика троллей" – ставшее объектом уголовного преследования в США за вмешательство в американский избирательный процесс.

"Нет сомнений в том, что Россия взяла на вооружение социальные сети, чтобы вбить клин между американцами и повлиять на выборы в 2016 году", - говорится в заявлении конгрессмена Адама Шиффа.

Отмечается, что большинство объявлений ставили своей целью внести в американское общество разногласия в таких сферах, как контроль за оружием, расовые отношения и иммиграция.

В Facebook признали, что действовали слишком медленно для того, чтобы выявить вероятное вмешательство со стороны России. Однако руководство уже внесло изменения в рекламную политику соцсети.

В начале апреля социальная сеть Facebook удалила несколько сотен аккаунтов и страниц, созданных пользователями из России, связанными с "фабрикой троллей".

В феврале власти США предъявили 13 гражданам России официальные обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Среди них – Евгений Пригожин, которого считают человеком, близким к президенту России Владимиру Путину, и 12 сотрудников, финансируемого бизнесменом Агентства интернет-исследований.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа 2016 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа". Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.