Трамп назвал дату и место встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре 12 июня. Как написал Трамп в твиттере, оба лидера постараются превратить встречу в "особенное событие" для дела мира во всем мире.

Действующие американские президенты никогда не встречались с северокорейскими руководителями. Дональд Трамп заявил о намерении провести переговоры с Ким Чен Ыном в марте. Сингапур был объявлен одним из возможных мест для проведения встречи.

Трамп ранее заявил, что может отменить встречу с Ким Чен Ыном или прервать переговоры с ним, если станет ясно, что дипломатические усилия не увенчаются успехом. Президент США при этом выразил надежду, что встреча пройдет успешно.

9 мая в Северную Корею для подготовки встречи Трампа с Ким Чен Ыном прибыл госсекретарь США Майк Помпео. Во время этого визита северокорейское руководство отпустило трех задержанных американских граждан.