В США прибыли американцы, освобожденные в КНДР

Самолет Госсекретаря США Майка Помпео с тремя американцами, освобожденными Северной Кореей, приземлился в четверг на военно-воздушной базе Эндрюс в штате Мэриленд вблизи Вашингтона. Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс встречали прибывших.

В среду Белый дом сообщил, что по указанию президента Дональда Трампа 9 мая госсекретарь Майк Помпео и другие представители правительства Соединенных Штатов находились в Пхеньяне, чтобы подготовить предстоящую встречу президента с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Во время визита госсекретаря Помпео северокорейское руководство отпустило трех ранее задержанных американских граждан. "Президент Трамп высоко оценивает действия Ким Чен Ына по освобождению трёх американских граждан, и рассматривает это как позитивный жест доброй воли", - говорится в заявлении Белого дома.

Телекомпания Си-Эн-Эн сообщила, что встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына пройдет в Сингапуре.

Агентство Ренхап сообщило, что трое граждан США, осужденных в КНДР по обвинению в шпионаже и во враждебных действиях, в начале апреля были переведены из лагеря в гостиницу в окрестностях Пхеньяна. По сведениям южнойкорейских СМИ, переговоры об освобождении велись при посредничестве Швеции, представляющей интересы США в КНДР.

Пресс-секретарь Белого дома сказала, что освобожденные американцы будут отправлены в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в штате Мэриленд для оказания медицинской помощи.

Все освобожденные американцы корейского происхождения, которые работали в Пхеньянском Университете науки и технологий. Это миссионер Ким Донг Чуль, задержанный в 2015 году; Ким Сан Дук, также известный как Тони Ким, который был арестован в 2017 году; и Ким Хак Сон, которого арестовали в прошлом году.