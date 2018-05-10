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Макрон получил премию имени Карла Великого

Эммануэль Макрон выступает на вручении премии имени Карла Великого, Германия, Аахен, 10 мая 2018 года

Президент Франции Эммануэль Макрон получил международную премию имени Карла Великого. Награду присуждают за вклад в объединение Европы.

На церемонии вручения премии в Ахене Макрон призвал к проведению реформ в европейских странах и заявил, что Европа должна быть геополитической и дипломатической силой, сообщает Deutsche Welle.

Комментируя решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном, Макрон подчеркнул, что перед Европой стоит задача установить мир на Ближней Востоке.

Кроме того, президент Франции заявил об угрозе к расколу. "Тревожными сигналами", по его мнению, являются Брекзит, а также результаты выборов в Италии, Венгрии и Польше.

В апреле Макрон выступил перед Европарламентом и рассказал о планах реформирования Евросоюза и еврозоны. Тогда же он сообщил о важности единства европейских стран. Правительство Германии пока не ответило на инициативы Макрона. Однако канцлер Ангела Меркель пообещала разработать ответные предложения по сотрудничеству уже к июню.

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