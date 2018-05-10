Макрон получил премию имени Карла Великого

Президент Франции Эммануэль Макрон получил международную премию имени Карла Великого. Награду присуждают за вклад в объединение Европы.
На церемонии вручения премии в Ахене Макрон призвал к проведению реформ в европейских странах и заявил, что Европа должна быть геополитической и дипломатической силой, сообщает Deutsche Welle.
Комментируя решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном, Макрон подчеркнул, что перед Европой стоит задача установить мир на Ближней Востоке.
Кроме того, президент Франции заявил об угрозе к расколу. "Тревожными сигналами", по его мнению, являются Брекзит, а также результаты выборов в Италии, Венгрии и Польше.
В апреле Макрон выступил перед Европарламентом и рассказал о планах реформирования Евросоюза и еврозоны. Тогда же он сообщил о важности единства европейских стран. Правительство Германии пока не ответило на инициативы Макрона. Однако канцлер Ангела Меркель пообещала разработать ответные предложения по сотрудничеству уже к июню.
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