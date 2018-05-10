Bellingcat опубликовала полное расследование обстрела Мариуполя

Независимая расследовательская группа Bellingcat опубликовала полный вариант расследования о причастности российских военных к ракетному обстрелу украинского города Мариуполь в январе 2015 года. Жертвами обстрела из систем залпового огня тогда, по данным украинских следователей, стал 31 человек, 117 были ранены. Снаряды попали в жилые кварталы города.

По данным расследователей, обстрел вёлся из ракетных установок "Град" и "Ураган". Накануне обстрела их доставили с территории России. Bellingcat со ссылкой на перехваченные телефонные разговоры утверждает, что действиями артиллерии руководили высокопоставленные российские офицеры. Некоторых из них удалось идентифицировать, утверждают авторы расследования.

Утверждается, что огонь по жилым кварталам был открыт по ошибке. Однако обстрел не стали прерывать из-за давления военных из Москвы. Расследователи отмечают, что огонь все же был прерван, но ненадолго и только для того, чтобы спрятать ракетные установки от наблюдателей миссии ОБСЕ, прибывших на место событий.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины намерена до середины июня передать часть собранных по событиям в Мариуполе 2015 года материалов в Международный суд ООН в рамках иска Украины о нарушении Россией международных конвенций. В рамках расследования этого дела объявлены подозрения 11 лицам – четырём гражданам Украины, а также семи кадровым военнослужащим России.

Комментарии от российских властей и военных получить пока не удалось.