Reuters: Дерипаска вернул частные самолеты из-за санкций

Олег Дерипаска вернул три частных самолета, которые находились у него в лизинге. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, причиной такого шага стали санкции США, недавно введенные в отношении бизнесмена.

По данным Reuters, речь идет о реактивных самолетах бизнес-класса. Два из них выставлены на продажу по цене почти 30 миллионов долларов каждый.

Продажей самолетов занимается компания Freestream. Там уточнили, что Дерипаска обязан расторгнуть договоры лизинга в соответствии с санкционными требованиями.

6 апреля Министерство финансов США ввело санкции в отношении 38 российских бизнесменов и компаний. Ограничения введены в соответствии с законом о противостоянии противникам Америки, принятым Конгрессом США в прошлом году. В санкционных списках оказались сам Олег Дерипаска и принадлежащие ему компании "Русал" и En+. Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что США готовы снять санкции с "Русала", если доля Дерипаски в компании будет составлять менее 50 процентов.